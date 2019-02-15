سقوط طائرة شمال إيران ومقتل طاقمها (صور)

سقطت طائرة تعليم صغيرة في مطار مدينة ”كاشمر“ التابعة لمحافظة خراسان الرضوية، الواقعة شمال شرق إيران؛ مما أسفر عن مقتل طاقمها.

وقالت وكالة أنباء نادي المراسلين الإيرانية ”جوان“، اليوم الجمعة، إن الطائرة سقطت بعد دقيقتين من خروجها من مدرج مطار كاشمر“، مبينة أن ”قائد الطائرة وطالبًا متدربًا لقيا مصرعهما فور سقوطها“.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في مطار ”كاشمر“ قوله، إن ”طاقم الطائرة المكون من طيار وتلميذه كانا بمهمة تعليمية“، مشيرًا إلى أن ”جثة أحدهما تم استخراجها من قبل فرق الإطفاء بمطار مدينة كاشمر“.