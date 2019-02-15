الخارجية البولندية تستدعي سفيرة إسرائيل ”للتوبيخ“

استدعت الخارجية البولندية، الجمعة، سفيرة تل أبيب لدى البلاد ”للتوبيخ“؛ على خلفية تصريح ”استفزازي“ أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من اختتام مؤتمر حول الشرق الأوسط استضافته وارسو.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوزارة استدعت السفيرة أنا آزاري للتوبيخ على اتهام نتنياهو البولنديين بالتعاون مع النازيين ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

والخميس، نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله من وارسو: ”أنا هنا أقول إن البولنديين تعاونوا مع النازيين، أعرف التاريخ ولا أغيره وإنما أكشف عنه“.

واستفزت التصريحات رئيس بولندا، أندريه دودا، لتتوتر العلاقات بين الجانبين رغم مرور ساعات قليلة على التقاط صور للحظات ودية تجمع الرجلين على هامش المؤتمر.

وفي تغريدة عبر ”تويتر“، مساء الخميس، قال دودا: ”إذا ثبتت نسبة تصريحات تداولها الإعلام لنتنياهو، فإنني على استعداد لاستضافة اجتماع رؤساء مجموعة فيشيغراد في مقر الرئاسة بفيسلا (جنوبي بولندا)“، بدلًا من إسرائيل.

وأضاف: ”إسرائيل ليست مكانًا جيدًا للالتقاء في هذه الحالة، رغم الترتيبات المسبقة“.

والقمة المشار إليها تجمع قادة مجموعة فيشيغراد (بولندا، تشيكيا، سلوفاكيا، المجر)، من المقرر عقدها في القدس المحتلة، الأسبوع المقبل، وبحضور نتنياهو.

وبرزت خلافات بين الجانبين، العام الماضي؛ على خلفية رفض وارسو الربط بين البلاد وجرائم النازية، وهو ما اعتبرته تل أبيب ”تنصلًا من المسؤولية“.