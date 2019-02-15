ماليزيا تعتقل 6 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات والانتماء لجماعة مسلحة

ماليزيا تعتقل 6 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات والانتماء لجماعة مسلحة

المصدر: رويترز

قالت السلطات الماليزية اليوم الجمعة، إنها اعتقلت 6 أشخاص منهم 4 أجانب للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات، أو الانتماء لجماعة مسلحة.

ورفعت ماليزيا حالة التأهب القصوى منذ أن نفذ مسلحون موالون لتنظيم داعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير/ كانون الثاني العام 2016.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على الستة في 5 مداهمات منفصلة بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، للاشتباه في التخطيط لهجمات، أو صلتهم بجماعات مسلحة.

وقال المفتش العام للشرطة، فوزي هارون في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: إن “ الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، هم ماليزيان و4 أجانب من سنغافورة وبنغلادش والفلبين وبلد في جنوب آسيا“.

واعتقلت ماليزيا المئات على مدى الأعوام القليلة الماضية؛ للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة.

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