برايان هوك: أمريكا تضغط على إيران لدفعها نحو التصرف كدولة دون أيديولوجية

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، برايان هوك، إن قمة وارسو كانت فرصة لتقييم كيفية التعامل مع إيران، معتبرًا أن الهدف من الضغوط الأمريكية على طهران هو دفعها للتصرف كـ“دولة من دون أيديولوجية“.

وأضاف هوك في مقابلة مع موقع هيئة الإذاعة البريطانية بنسختها الناطقة بالفارسية، يوم الخميس، أن أمريكا ”تعتقد أنه من مصلحة العديد من البلدان زيادة الضغط على إيران، كي تتصرف كدولة دون أيديولوجية“.

وتستضيف وارسو أعمال مؤتمر حول الشرق الوسط، بمشاركة دول عربية وغربية، في اجتماعات تأتي مواجهة إيران على رأس أجندتها.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، إن عقد مؤتمر حول الشرق الأوسط بالعاصمة البولندية، يهدف إلى تشكيل تحالف معاد لإيران في المنطقة.