وسائل إعلام تركية تنشر صورة ”المتعاون المحلي“ في جريمة قتل خاشقجي

نشرت وسائل إعلام تركية، الخميس، صورة رجل قُدّم على أنه ”شريك محلّي“ يُشتبه بأنه ساعد العناصر السعودية في التخلص من جثة الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل في تشرين الأول/أكتوبر في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونشرت قناة ”إن تي في“ الإخبارية ومواقع إخبارية عدة صورتين تُظهران رجلًا يرتدي سروال جينز ومعطفًا أسود ورأسه مغطى، قُدّم على أنه ”شريك محلّي“ لقتلة خاشقجي.

وقد وردت هاتان الصورتان، اللتان لا يمكن التعرف على وجه الشخص فيهما، في تقرير سنوي لشرطة إسطنبول، بحسب قناة ”إن تي في“.

وفي الصورتين اللتين أخذتا من تسجيلات كاميرات المراقبة، يسير الرجل في الشارع إلى جانب عنصر سعودي ارتدى ملابس خاشقجي؛ بهدف الإيحاء بأن الصحفي غادر القنصلية وهو على قيد الحياة.

وأعلنت الرياض، في تشرين الأول/أكتوبر، أن جثة خاشقجي التي لم يُعثر عليها حتى الآن، سلّمها القتلة إلى ”شريك محلّي“. ومذاك لم تكفّ تركيا عن مطالبة السلطات السعودية بكشف هويته.

وخاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة ”واشنطن بوست“، كان ينتقد كثيرًا ولي العهد السعودي، لكن هذا الأخير ينفي أي تورط له في الجريمة.

وفي تقريرها السنوي الذي نقلته وكالة ”الأناضول“ للأنباء، تشير شرطة إسطنبول إلى وجود فرن كبير في مقرّ إقامة القنصل القريب من البعثة الدبلوماسية، ويمكن أن تبلغ حرارة هذا الفرن ألف درجة مئوية.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عدة عن فرضية أن تكون جثة خاشقجي، التي قُطعت بعد الجريمة، أُحرقت في هذا الفرن.