إيران تغلق جميع منافذها الحدودية بسبب هجوم ”زاهدان“

أعلن عضو البرلمان الإيراني عن ”القومية البلوشية“ علي كردي، الخميس، إصدار أوامر بإغلاق جميع المنافذ الحدودية لإيران مع دول الجوار؛ عقب هجوم استهدف قوات الحرس الثوري، مساء أمس، في مدينة ”زاهدان“ عاصمة إقليم ”سيستان وبلوشستان“ جنوب شرق إيران المحاذية لحدود باكستان.

ونقلت وكالة أنباء ”ميزان نيوز“ المحلية عن ممثل ”مدينة خاش“، علي كردي، قوله إنه ”بعد الحادثة، تم الإعلان عن إغلاق كل الحدود بسبب العملية الإرهابية“، زاعمًا أن الإغلاق جاء نتيجة وجود داعمين في الخارج لهذه العمليات المسلحة ضد القوات الإيرانية.

وأضاف:“حاليًا، فإن منفذي هذه العملية ضد قوات الحرس الثوري قد توجَّهوا إلى جبال إقليم سيستان وبلوشستان، وتجري عملية مطاردتهم باستمرار منذ الليلة الماضية“.

وفي إشارة إلى عقد اجتماع لمجلس محافظة سيستان وبلوشستان في أعقاب بدء الهجوم، ذكر كردي“أنه في أعقاب الحادثة، انتشرت القوات العسكرية بشكل واسع وتمركزت على الحدود، وهناك أدلة على الحادثة، وستبدأ عملية للقوات المسلحة لملاحقة الإرهابيين“.

وقُتل الليلة الماضية 27 شخصًا، وأُصيب 13 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة على حافلة تقل عناصر للحرس الثوري الإيراني بالقرب من مدينة زاهدان.

وأعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عن الهجوم، معلنة أن جميع ركاب الحافلة قد قُتلوا عبر بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية نقلًا عن حساب الجماعة في تطبيق الـ ”تلغرام“.