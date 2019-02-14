روحاني: أمريكا وإسرائيل هما السبب الأساسي للإرهاب بالمنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما السبب الأساسي والرئيسي للإرهاب في المنطقة>

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران قبل توجهه إلى روسيا للمشاركة بقمة ثلاثية مع نظيره الروسي والتركي بشأن الأزمة السورية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني زعمه بأنه ”بعض الدول الغنية بالنفط في المنطقة هي أيضًا من رعاة الإرهاب“، مضيفاً أن ”الشعب الإيراني لن يستسلم أمام القوى العظمى“.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن ”الإيرانيين كانوا قد واجهوا الإرهاب والإرهابيين منذ بداية الثورة الإسلامية وسوف يستمرون في كفاحهم حتى يتم القضاء على الإرهاب“.

وأدى هجوم استهدف مساء الأربعاء حافلة تقل عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني إلى مصرع 27 عنصرًا، فيما أصيب آخرون بجروح، وفقًا لبيان رسمي صدر عن قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ووقع الهجوم في الطريق الرابط بين مدينتي زاهدان وخاش جنوب شرقي إيران، وأعلن تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض مسؤوليته عن الهجوم، مضيفًا أن الحافلة التي كانت تقل عناصر الحرس الثوري تم استهدافها بسيارة مفخخة مملوأة بالمتفجرات.

وتوعد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بالانتقام من منفذي الهجوم، مؤكدًا أن هذا العمل سيدفع إيران لشن “معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب”.