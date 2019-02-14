طالبان تعلن عن مباحثات مع أمريكا في باكستان

المصدر: أ ف ب

أعلنت حركة طالبان الأربعاء أن مفاوضيها سيجرون في شباط/ فبراير الجاري، في إسلام أباد، مباحثات مع مبعوثين أمريكيين، وسيلتقون كذلك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

وفيما لم تؤكد إسلام أباد على الفور هذه المعلومات، قالت واشنطن إنها ”لاحظت“ الإعلان الذي يأتي بعد أسابيع من لقاءات جرت بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن طالبان.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: ”لن نتفاوض في العلن“، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تتلق دعوة رسمية لأي مباحثات.

وأضاف أن ”هذه بداية عملية طويلة سنواصل العمل فيها من خلال القنوات الدبلوماسية الخاصة“.

ويأتي إعلان طالبان في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة أن مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، بدأ جولة تشمل 6 دول وذلك بهدف تسهيل الحوار بين أطراف النزاع الأفغاني.

وأجرى خليل زاد، السفير الأمريكي الأسبق في أفغانستان، الشهر الفائت جولة طويلة تخللتها 6 أيام متواصلة من الاجتماعات مع حركة طالبان في قطر.

ومن المقرر أن يستأنف الطرفان المفاوضات في نهاية الشهر الجاري.

لكن طالبان قالت في بيانها الصادر الأربعاء إن لقاءات منفصلة ستعقد أولًا في 18 شباط/ فبراير في إسلام أباد ”بدعوة رسمية من حكومة باكستان“.