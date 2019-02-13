تدهور الحالة الصحية لنائبة كردية مضربة عن الطعام في تركيا

أفادت مصادر طبية بأن نائبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من 3 أشهر في تركيا؛ تضامنًا مع الزعيم التاريخي للتمرد الكردي عبدالله أوجلان، نُقلت إلى المستشفى، الأربعاء؛ إثر توعك صحي.

ووفق المصادر، فإن ”ليلى غوفين“، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، نُقلت إلى المستشفى في ديار بكر (جنوب شرق)؛ إثر ارتفاع في ضغط الدم وشعورها بآلام في الصدر.

وأدخلت وحدة العناية الفائقة، لكنها ترفض تناول أدوية، كما ذكرت المصادر.

وكانت غوفين (55 عامًا) بدأت إضرابها عن الطعام، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما كانت في السجن، للتنديد بظروف اعتقال عبدالله أوجلان، الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة قريبة من إسطنبول، بعدما اعتقلته تركيا في 1999.

ويقول حزب الشعوب الديمقراطي: إن أكثر من 300 سجين ينفذون في الوقت الراهن إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع هذه النائبة.

وكانت ليلى غوفين اعتقلت، في كانون الثاني/يناير 2018، بعدما انتقدت الهجوم العسكري التركي الذي كان جاريًا آنذاك في منطقة عفرين، التي تقطنها أكثرية كردية في شمال سوريا.

وقررت السلطات، في 25 كانون الثاني/يناير، الإفراج المشروط عنها، لكنها أصرت على متابعة الإضراب عن الطعام في منزلها بديار بكر ”عاصمة“ جنوب شرق تركيا ذات الأكثرية الكردية.