المدعي العام الإسرائيلي يُبلغ نتنياهو: أنهينا تحقيقات الفساد وجاهزون لتحديد مستقبلك

وجه المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يُبلغه فيها أنه استكمل ما يريده من الشهادات ليصدر قراره الذي سيحدد ما إذا كان (نتنياهو) مُدانًا في تُهم الفساد.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم، إن هذه الرسالة الخطّية التي وقعها ماندلبليت ومساعده جل ليمون، تردّ على المزاعم التي تقول إن المدعي العام يتجاهل الشواهد والإفادات.

وكان ناطق باسم نتنياهو قد رفض مجددًا فكرة أن يقوم المدعي العام بنشر قراره النهائي قبل الانتخابات المقررة في نيسان أبريل المقبل، كما طالب محامي نتنياهو بإضافة 66 شاهدًا جديدًا ليجري الاستماع لهم قبل أن يصدر المدعي العام قراره.

وأشار ماندلبليت، في رسالته التي وجهها اليوم إلى نتنياهو، أن معظم الأسماء الـ 66 جرى الاستماع لشهاداتهم، وأن عملية التحقيق استكملت الآن و“نحن جاهزون لتحديد مستقبلك“، لكن المدعي العام لم يحدد وقتًا لإعلان قراره النهائي فيما إذا كان نتنياهو مدانًا أم لا، معطيًا الانطباع بأن قراره سيكون قبل الانتخابات، كما قالت الجيروزاليم بوست.

جواب نتنياهو

وقالت الصحيفة إن نتنياهو عقّب على رسالة المدعي العام بالقول: ”من المؤسف أن الضغوط من اليسار والصحافة جعلت المدعي العام يسارع في إعلان جهوزية التحقيق قبل الانتخابات“، مضيفًا أنه كان يتوقع من ماندلبليت أن يعلن براءتي من كل تلك التهم ويغلق الملف.

مواجهة التهم بتفويض انتخابي

يشار الى أن نتنياهو متهم بثلاث قضايا فساد، وأنه اختار إجراء انتخابات مبكرة، نتائجها شبه محسومة لصالحه، وذلك كما يقول المحللون الإسرائيليون، من أجل أن يواجه احتمالات الإدانة بالفساد بتفويض انتخابي قائم على مزاعم أنه، نتنياهو، يتعرّض لعملية تشويه سياسي مبرمجة.