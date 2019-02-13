الشاباك يعلن اعتقال 4 أشخاص جندتهم ”حماس“

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الأربعاء، إنه اعتقل مؤخرًا أربعة أشخاص من الضفة الغربية، تم تجنيدهم من قبل حركة حماس، بقطاع غزة، وطلب منهم تنفيذ هجمات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

وذكر ”الشاباك“، في بيان، أن عناصر حماس، استخدموا فضائية الأقصى التابعة للحركة كأداة في تجنيد المعتقلين.

وقال البيان إنه تم اعتقال كل من: قتيبة النواجعة (21 عامًا) من سكان الخليل، وبهاء الشجاعية (21 عامًا) من سكان رام الله، وأحمد أبو عيشة (23 عامًا) من سكان مدينة نابلس، وعلاء شراونة (26 عامًا) من سكان حي سلوان بالقدس الشرقية ويحمل هوية زرقاء إسرائيلية.

وذكر ”الشاباك“ أنه اعتقل الأفراد الأربعة، خلال شهري كانون الأول/ديسمبر 2018، وكانون الثاني/يناير 2019.

وقال البيان إن أفراد حركة حماس في غزة، استخدموا فضائية الأقصى التابعة للحركة كأداة في تجنيد المعتقلين.

وأضاف أن حماس نقلت من خلال فضائية الأقصى ”إشارات“، كي يتأكد العناصر الأربعة أنهم يعملون فعلًا مع الحركة.

ولم يصدر رد فوري من حركة حماس، أو فضائية الأقصى على ما ذكره بيان الشاباك.