ترامب يطالب إلهان عمر بالاستقالة بسبب تصريحاتها عن ”الإيباك“

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أنه يجب على النائبة الديمقراطية إلهان عمر الاستقالة، بعد التصريحات التي أدلت بها عن جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ”ليس لمعاداة السامية مكان في الكونغرس الأمريكي“.

وتعرضت النائبة المسلمة لانتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين، بعد أن قالت على ”تويتر“ إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ”الإيباك“، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، تدفع أموالًا لساسة أمريكيين من أجل دعم إسرائيل.

ورغم أنها اعتذرت عن تصريحاتها لاحقًا تحت سيل الانتقادات التي واجهتها، إلا أن ترامب الذي اعتبر في وقت سابق أن اعتذارها كاف، عاد ليطالبها بالاستقالة.