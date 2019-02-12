اعتقال 9 أهوازيين في إيران بتهمة تنفيذ هجوم ضد قوات الأمن

أعلن قائد قوات الأمن في محافظة خوزستان جنوب إيران، ذات الغالبية العربية، الثلاثاء، اعتقال تسعة يشتبه بتورطهم بهجوم استهدف دورية للشرطة في مدينة ماهشهر في يناير/كانون الثاني الماضي، وأدى إلى مقتل ضابط وشرطي خلال تبادل لإطلاق النار.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن العميد حيدر عباس زاده، قوله إن ”قوات الأمن بمحافظة خوزستان تمكنت من تحديد هوية المتورطين بالهجوم ضد دورية لقوات الشرطة وجرى اعتقال 9 من العناصر الرئيسية والمتورطة في الحادث“، متوعدًا بتقديمهم للمحاكمة.

وأضاف العميد عباس زاده إن ”عناصر جهاز الاستخبارات والأمن العام تمكنوا من ضبط قطعتين من السلاح المستخدم في العملية والسيارة التي كان يستخدمها المهاجمون“.

وزعم المسؤول الإيراني أن ”المعتقلين التسعة اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بتورطهم في هجمات أخرى على مقار عسكرية تابعة لقوات الشرطة في محافظة خوزستان“.

وتعرضت دورية للشرطة الإيرانية أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، لهجوم عندما كانت تقوم بجولة في ميناء الخميني الواقع في ماهشهر، جنوب غرب إيران، وأسفر الهجوم عن مقتل شرطي وضابط برتبة ملازم أول.

وأعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأهواز مسؤوليتها عن الهجوم في بيان تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية، نقلًا عن حساب الحركة في ”تويتر“.