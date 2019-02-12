مسؤولة أممية تتهم جيش ميانمار بحرق أطفال روهنغيا أحياءً

اتهمت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، عناصر من الجيش بإحراق أطفال من أقلية الروهنغيا المسلمة وهم أحياء.

وقالت راديكا كوماراسوامي، أحد أفراد البعثة، على هامش مؤتمر عقد في مدينة نيويورك، إن ”المعطيات التي حصلت عليها البعثة أثناء التحقيق، تبين ارتكاب عناصر من جيش ميانمار فظائع بحق أطفال الروهنغيا“.

وأوضحت أن ”بعض الأطفال فصلهم الجيش عن أسرهم، فيما رمي بعضهم الآخر في النار وهم أحياء، وهذا أمر مخيف“، مؤكدة بأن المؤتمر دعا إلى مقاطعة ميانمار؛ بسبب عمليات ”التطهير العرقي“، المرتكبة من الجيش والميليشيات الطائفية البوذية بحق الأقلية المسلمة.

وعبرت ”كوماراسوامي“ عن ”القلق“ البالغ إزاء عودة التحركات العسكرية مجددًا، مشيرة إلى ”ارتفاع عدد المدنيين الهاربين من ميانمار، البالغ 250 ـ 300 ألف من مسلمي أراكان.

وسلطت ”كوماراسوامي“ الضوء على المصاعب والتحديات التي تواجه مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، واعتبرت أهمها ”غياب التعليم“، كما أن ”الشباب لا يجدون أعمالًا؛ لأنهم لا يستطيعون التحرك خارج مدينة كوكس بازار، ولا يفعلون شيئًا سوى الجلوس طوال اليوم، مضيفة ”هم في وضع مؤلم“.

وأكدت أنه ”لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر“، وتساءلت: ”ما المستقبل الذي ينتظر هؤلاء؟.. سيتوجهون إلى التطرف بشكل طبيعي، عندها سنشتكي“، فيما طالبت المجتمع الدولي بـ ”التنبه إلى هذا الأمر“.

وأشارت إلى أن ”مسلمي أراكان في ميانمار يتعرضون بشكل حقيقي للعنصرية.. لون بشرتهم ودينهم مختلفان“.

يذكر أن البعثة الأممية المعنية في ميانمار، قدمت في أيلول/سبتمبر 2018، تقريرًا مؤلفًا من 444 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ودعا التقرير إلى التحقيق مع جنرالات جيش ميانمار؛ بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.

أسفرت جرائم تستهدف الروهنغيا المسلمين في إقليم أراكان، منذ أغسطس/ آب 2017، من قبل جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا ”مهاجرين غير نظاميين“ من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة ”الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم“.