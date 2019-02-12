القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يزور بغداد ”دعمًا لسيادة العراق“

وصل باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تهدف إلى تأكيد أهمية سيادة العراق وبحث مستقبل القوات الأمريكية هناك.

وفي أول زيارة له للعراق، يعتزم شاناهان بحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مع قادة أمريكيين، ولقاء مسؤولين عراقيين، بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتأتي الزيارة بعد اجتماع بين تحالفي سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف ”البناء“ بزعامة هادي العامري، أمس، تمخضت عنه جملة من القرارات، أبرزها التعاون بشأن الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

وعقب الاجتماع قال العامري إن ”أية قوات أجنبية غير مرحب بها، ويجب أن تغادر“مضيفًا: ”العراق أخرج القوات الأمريكية من الباب وعادوا من النافذة، وفي حال استمر بقاؤهم فسيتم ذلك من خلال البرلمان“.

ويعتزم نواب في البرلمان العراقي إصدار تشريع لإخراج القوات الأميركية، بعد أن صرَّح الرئيس دونالد ترامب الشهر الجاري، بأن الوجود العسكري لبلاده في العراق لازم لمراقبة إيران.