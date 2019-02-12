ظريف يرد على ترامب: ”أنتم الفاشلون“

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إعادة النظر في سياساته التي وصفها بـ“الفاشلة“ تجاه إيران.

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ردًّا على تغريدة لترامب: ”40 عامًا من الفشل في الاعتراف بهذا الواقع أن الإيرانيين لن يستسلموا أبدًا. 40 عامًا من الفشل في تطابق السياسات الأمريكية مع الواقع“.

وأضاف ظريف: ”40 عامًا من الفشل في زعزعة استقرار إيران. 40 عامًا من الخيارات الخاطئة. حان الوقت ليعيد الرئيس الأمريكي النظر في سياسات بلاده الفاشلة تجاه إيران“.

وكان الرئيس الأمريكي قال الاثنين، إن ”العقود الأربعة من حكم الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت 40 عامًا من الفشل والفساد والقمع والإرهاب“.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر منصة ”تويتر“ مع إحياء إيران ذكرى انتصار الثورة، التي قادها رجل الدين المتشدّد الراحل روح الله الخميني عام 1979: ”40 عامًا من الفساد 40 عامًا من القمع 40 عامًا من الإرهاب“.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ”النظام الإيراني لديه 40 عامًا فقط من الفشل، الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة، يستحقون مستقبلًا أكثر إشراقًا“.