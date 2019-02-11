ترامب: الثورة الإسلامية في إيران 40 عامًا من الفساد والقمع والإرهاب

المصدر: أ.ف.ب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن العقود الأربعة من حكم الجمهورية الإسلامية في ايران كانت ”أربعين عامًا من الفشل والفساد والقمع والإرهاب“.

وحسب التقويم الفارسي احتفلت ايران الإثنين بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، بعد عشرة أيام على عودة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية من المنفى إلى طهران.

وكتب ترامب في تغريدة ”40 عامًا من الفساد 40 عامًا من القمع 40 عامًا من الإرهاب“.

وأضاف أن ”النظام الإيراني لديه 40 عامًا فقط من الفشل (…) الإيرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة، يستحقون مستقبلًا أكثر إشراقًا“.

وكتب ترامب التغريدات ذاتها باللغة الفارسية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد كتب في وقت سابق في تغريدة تعليقًا على احتفال إيران بذكرى قيام الجمهورية الإسلامية ”لقد مر 40 عامًا من الفشل“.

وأضاف ”يعود إلى النظام الإيراني تغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني تحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده“.

وتابع ”إن الولايات المتحدة ستدعم رغبة الشعب الإيراني وستكون وراءه لضمان إسماع صوته“.