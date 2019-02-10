تقرير عبري: روسيا تنحاز لحزب الله على حساب إسرائيل بعد “اتفاق النفط”

زعم موقع “دبيكا” الإسرائيلي، أن روسيا بدأت تستميل حزب الله اللبناني على حساب علاقاتها مع تل أبيب، في أعقاب الاتفاق الذي وقعته بيروت مع شركة “روسنفت” الروسية الشهر الماضي لتطوير منشآت تخزين النفط في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وقال الموقع، نقلًا عن مصادر استخباراتية، إن روسيا تتطلع إلى الاستثمار بقطاع الغاز في لبنان، وإن مثل هذه الاتفاقات هي التي دفعت بالسفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين لإطلاق تصريحات أمس السبت، تشيد بحزب الله، وتصفه بأنه “قوة استقرارٍ وأمنٍ في المنطقة”، وذلك قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو في الـ 21 من الشهر الحالي.

وتابع التقرير، “للمرة الأولى تقوم الدبلوماسية ووسائل الإعلام الروسية بالإشادة بحزب الله بهذا الشكل؛ ما يعني أن على نتنياهو أن يفهم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مهتمًا بالإصغاء لما سيقوله بشأن الأعمال الإرهابية لحزب الله، وعملية الجيش الإسرائيلي الأخيرة لتدمير أنفاق الحزب”.

واعتبر التقرير، أن تصريحات السفير الروسي تأتي في إطار السياسة الجديدة التي سيحدد معالمها بوتين خلال لقائه الرئيسين التركي والإيراني في منتجع سوشي على البحر الأسود الخميس المقبل، والتي ستتركز على موضوع سوريا.

وتوقع ديبكا، أن تؤيد موسكو ادعاءات لبنان وحزب الله ضد إسرائيل بأنها تقوم بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مضيفًا “قد يؤدي هذا النزاع الذي يتوقع أن تدعمه موسكو، إلى اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل ولبنان”.