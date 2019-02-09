أمريكا وروسيا تقدمان مشروعي قرارين متعارضين بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسميًا؛ لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، يشرف عليها مراقبون دوليون وتتسم بالحرية والنزاهة والمصداقية، وذلك في إجراء دفع روسيا إلى طرح مشروع قرار معارض.

ويحتدم الخلاف بين موسكو وواشنطن بشأن حملة تقودها الولايات المتحدة، لحشد اعتراف دولي بزعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية المنتخبة خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا، بدلًا من الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان جوايدو قد نصب نفسه في الشهر الماضي رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

والتقى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة) في جلسة مغلقة ظهر الجمعة؛ لبحث مشروع القرار الأمريكي الذي عبر عن “الدعم الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيًا”.

وعرقلت روسيا والصين وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا الشهر الماضي محاولة لإصدار بيان بهذا المنطوق من المجلس.

لكن نفس الدول الأربع فشلت في محاولة بقيادة روسية، لمنع المجلس من مناقشة قضية فنزويلا علنًا يوم 26 كانون الثاني/ يناير، بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال الدبلوماسيون إنّه خلال المناقشات حول مشروع القرار الأمريكي أمس الجمعة اقترحت روسيا، التي تتهم واشنطن بدعم محاولة انقلاب في فنزويلا، نصًا بديلًا.

وعبر المشروع الروسي عن “القلق بشأن محاولات للتدخل في شؤون تأتي بالأساس ضمن الولاية القضائية المحلية” كما عبر عن “القلق بشأن تهديدات باستخدام القوة ضد وحدة أراضي (فنزويلا) واستقلالها السياسي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن التدخل العسكري في فنزويلا “خيار” قائم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القرار سيطرح للتصويت أو متى سيطرح، ويحتاج صدور أي قرار قي المجلس إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).