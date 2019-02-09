في حادثتين منفصلتين.. اعتداء عنصري على 3 محجبات في برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين، خلال الساعات الأخيرة، حالتي اعتداء عنصري ضد 3 محجبات بينهن شابتان سوريتان.

ووفق بيان صادر عن الشرطة، السبت، فإن “امرأة مجهولة الهوية اعتدت، الجمعة، على طفلة محجبة تبلغ 12 عامًا بمنطقة نويكولن”، موضحًا أن “السيدة حاولت نزع الحجاب عن رأس الطفلة، ووجهت إليها شتائم وعبارات معادية للأجانب”.

وأضافت الشرطة أن “المرأة هددت الطفلة بوخزها بإبرة داخلها دم، وبخ وجهها بغازات مسيلة للدموع”، مؤكدةً أن “المرأة لاذت بالفرار من المنطقة قبل وصول الشرطة، فيما أصيبت الطفلة المحجبة إصابات طفيفة”.

وفي برلين أيضًا، وجّه مجهول عبارات معادية إلى فتاتين سوريتين ترتديان الحجاب (15 و16 عامًا)، بساحة هيلين ويغل، وفق البيان نفسه.

وقالت الشرطة في البيان: إن “المجهول لكم وجهي الفتاتين، ثم لاذ بالفرار من المنطقة”، مضيفةً أن “الفتاتين نقلتا إلى المستشفى بعد إصابة وجهيهما بجروح جراء اللكمة”، مشددة على ” فتح تحقيق في حادثتي الاعتداء العنصريتين”.