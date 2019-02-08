اليونان توافق على انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسي

بعد تأجيل طلب الانضمام لسنوات، أصبحت اليونان، اليوم الجمعة، أول دولة تقرّ عضوية مقدونيا في حلف شمال الأطلسي بعدما حلَّ البلدان الشهر الماضي نزاعًا على اسم مقدونيا استمر عشرات السنين.

ووقَّع أعضاء الحلف اتفاقًا مع مقدونيا الأسبوع الماضي بعد أيام من إقرار برلمان اليونان اتفاقًا بين أثينا وسكوبي غيّر اسم مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية.

وأمام معارضة داخلية قوية من قِبل اليونانيين الذين انتابهم القلق من أن البلد المجاور المنتمي لمنطقة البلقان يستأثر بالتراث اليوناني، سعت حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليساري أليكسيس تسيبراس إلى تغيير الاسم عبر البرلمان في 25 يناير/كانون الثاني.

ووفقًا لقواعد الحلف، فإن عضوية مقدونيا تحتاج الآن لموافقة كل الدول الأعضاء.

وقال تسيبراس للبرلمان خلال جلسة ساخنة، اليوم الجمعة”:”أشعر بأننا أنجزنا عملًا وطنيًا…لقد قمنا بالأمر الصواب”.