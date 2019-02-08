الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود السورية

أرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات جديدة من القوات الخاصة والمدرعات إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

ووصلت مدرعات وقوات خاصة إلى ولاية “كليس”، المتاخمة للحدود السورية، قادمة من ولايات تركية مختلفة.

وذكرت مصادر عسكرية أن “التعزيزات المكونة من ناقلات جند وقوات خاصة، قد توجهت إلى معبر “أونجو بينار” الحدودي مع سوريا”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “التعزيزات سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود”.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات تصفها أنقرة بـ “الإرهابية” شمالي سوريا.