البيت الأبيض: أمريكا والصين تستأنفان محادثات التجارة في بكين الأسبوع المقبل‎

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن الجولة المقبلة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستبدأ في 11 فبراير/ شباط باجتماعات على مستوى نواب الوزراء ستعقبها محادثات على المستوى الوزاري في 14 و15 من الشهر نفسه.

ويحاول البلدان التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء مهلة الأول من مارس/ آذار، وهي الموعد المحدد لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية.

ووفقًا للبيان، فإن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، سيسافران إلى بكين لحضور الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في 14 و15 فبراير شباط.