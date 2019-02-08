سلفاكير ينتقد اتفاق السلام بين فصائل المعارضة بجنوب السودان

قال رئيس دولة جنوب السودان ،الفريق أول سلفاكير ميارديت، إن اتفاق السلام الذي وقع عليه مؤخرًا مع فصائل المعارضة “غير جيد”.

وأضاف كير في خطابه أمام الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم (الحركة الشعبية)، اليوم الجمعة، بالعاصمة جوبا: “هذه الاتفاقية ليست جيدة، لكني قمت بالتوقيع عليها، لأن الشعب عانى بسبب الحرب، ولا أريد أن تستمر معاناته”.

وطالب كير الأطراف الموقعة بالتركيز على بناء مستقبل أفضل للبلاد عبر تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن التنفيذ يواجه معضلة حقيقية بسبب غياب التمويل، وعدم ثقة بعض البلدان المانحة في إمكانية صموده لفترة طويلة.

وأردف بالقول: “تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، فحتى الآن لا يوجد تمويل من قبل الولايات المتحدة والبلدان الغربية، إذا رفضت أمريكا الاعتراف بالاتفاقية فإن بقية الدول الأوروبية لن تدفع، هناك أشخاص يؤمنون بأن الاتفاقية لن تصمد وأن الأطراف ستعود للحرب والقتال مرة أخرى”.

وتواجه الاتفاقية، أزمة تمويل بعد أن اشترط المجتمع الدولي على الحكومة والمعارضة إظهار قدر من الجدية في تنفيذ بنود الاتفاق مقابل توفير الدعم المالي المطلوب.

وبحسب لجنة حكومية متخصصة، يتطلب تنفيذ بنود الاتفاق خلال الفترة ما قبل الانتقالية لمبلغ 114 مليون دولار، وفرت منها الحكومة مليون دولار فقط.

وفي 5 أيلول/سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء “إيغاد”.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بعدًا قبليًا.