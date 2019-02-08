شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء في خطوة غير مسبوقة‎

كشفت أوراق تسجيل رسمية، أن شقيقة ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، أقدمت على خطوة غير مسبوقة في مضمار السياسة، اليوم الجمعة، حيث أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي تجرى يوم 24 مارس/ آذار.

ومن شأن ترشح الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عامًا)، الشقيقة الكبرى للملك، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدًا قديمًا وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة.

وسترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.

وأحد منافسيها الرئيسيين في الانتخابات، رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قائد الجيش السابق، الذي أعلن اليوم الجمعة خوض الانتخابات.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في العام 1972، عندما تزوجت الأمريكي بيتر جنسن الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عامًا حتى طلاقها في العام 1998.