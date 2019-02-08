جنرال أمريكي: ضرباتنا الجوية في الصومال لن توقف المتشددين

المصدر: أ ف ب

اعتبر الجنرال توماس فالدهاوسر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الخميس، أن الحملة الجوية التي يشنها جيش بلده ضد حركة الشباب في الصومال، لن توقف المتشددين، مطالبًا الجيش الصومالي بتحمل مزيد من المسؤوليّة في هذه المعركة.

وقال فالدهاوسر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “في النهاية، هذه الضربات لن تهزم حركة الشباب“.

وأضاف: “الخلاصة هي أن الجيش الوطني الصومالي يحتاج إلى أن يزداد عديده، وأن يتقدم ويتحمل مسؤولية” أمن البلاد.

وكثف الجيش الأمريكي غاراته ضد حركة الشباب منذ العام 2017.

ويؤكد الجيش الأمريكي في كل بياناته أن هدف الولايات المتحدة وحلفائها (الحكومة الاتحادية الصومالية وقوة الاتحاد الإفريقي- أميصوم) هو منع مقاتلي حركة الشباب من التمركز في أماكن يمكن أن تشكل ملاذًا لهم للإعداد لهجمات وشنها، وسرقة المساعدة الإنسانية وابتزاز السكان المحليين لتمويل عملياتهم وإيواء متشددين”.

وأكدت القيادة الأمريكية لأفريقيا في وقت سابق أن الجيش الأمريكي “سيواصل التعاون مع شركائه لنقل مسؤولية الأمن في الصومال على الأمد الطويل إلى أميصوم والحكومة الفدرالية الصومالية”.