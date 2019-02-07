كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام

يستعد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، لزيارة المنطقة، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام.

وقال مسؤولان كبيران في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن كوشنر وغرينبلات “سيسافران في أواخر شباط/ فبراير الجاري، إلى 5 دول عربية على الأقل لإطلاع دبلوماسيين هناك على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف المسؤولان أن الجولة التي ستستغرق أسبوعًا، ستشمل عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر.

وأشار المسؤولان إلى أن الجولة ربما تشمل أيضًا بلدين آخرين.