إسرائيل تفرج عن لبناني تسلل عبر الحدود‎

قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش اعتقل، يوم الثلاثاء الماضي، لبنانيًا تسلل عبر الحدود بين البلدين، وجرى الإفراج عنه لاحقًا.

وأوضح المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح مكتوب، أن قوات الجيش اعتقلت يوم أمس الأول (الثلاثاء) مشتبهًا به، تسلل من لبنان إلى إسرائيل.

وأضاف: “تم اعتقال المشتبه به، بالقرب من نقطة التسلل، وبعد تحقيق قوات الأمن معه، أُعيد إلى لبنان”.

وتابع أدرعي: “المشتبه فيه كان تحت مراقبة القوات (الإسرائيلية) خلال الحادث”، ولم يوضح اسم اللبناني أو السبب الذي دفعه للتسلل عبر الحدود.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق في الأشهر الأخيرة، حملة للكشف عن أنفاق يُعتقد أن منظمة حزب الله اللبنانية قامت بحفرها أسفل الحدود.