ترامب يهاجم مجددًا التحقيقات بشأن علاقاته مع روسيا‎

المصدر: ا ف ب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الديمقراطيين الذين يجرون تحقيقًا بشأن علاقاته مع روسيا.

جاء ذلك غداة خطاب أمام الكونغرس الأمريكي دعا خلاله إلى إنهاء الانقسامات مع الديمقراطيين.

وقال ترامب من البيت الأبيض “لم يمرّ بذلك أي رجل سياسي آخر. إنها مضايقات رئاسية. هذا مؤسف. وهذا حقًا يؤذي بلدنا”.

ووصف ترامب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الذي يُجري تحقيقًا واسع النطاق بشكل متزايد، بأنه “وصولي يحاول أن يصنع اسمًا لنفسه”.

ويخضع ترامب لتحقيقات عدة بشأن علاقات محتملة مع روسيا. ويُجري التحقيق الرئيسي المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحاول معرفة خصوصًا ما إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب وموسكو في 2016.

وينتقد ترامب التحقيق بشكل متكرر، ويعتبر أنه “حملة مطاردة شعواء”، ويتهم مولر بأنه يعمل لخدمة الديمقراطيين.

وفي الخطاب الرئاسي التقليدي عن حال الاتحاد، الذي ألقاء مساء الثلاثاء، وعد ترامب بأن يساعد في رفض “سياسات الانتقام” واغتنام “الإمكانات اللامحدودة من التعاون والوفاق”.

إلا أنه حذّر الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، من توسيع تحقيقاتهم، مؤكدًا أن “التحقيقات السخيفة والمنحازة” تهدد الاقتصاد الأمريكي.

ورغم ذلك، أكد آدم شيف، الأربعاء، أن اللجنة التي يرأسها ستعمق تحقيقها المقرر بشأن شبهات علاقات غير قانونية بين كيانات أجنبية ودائرة ترامب.

وقال شيف إن “اللجنة يجب (…) أن تقدم تقريرًا شاملًا بشأن ما حدث مع الشعب الأمريكي”، وأن تقول للشعب “ما يجب أن تقوم به الولايات المتحدة لحمايته من تدخلات مستقبلية”.