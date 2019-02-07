بومبيو: الانسحاب الأمريكي من سوريا لا يعني نهاية قتال “داعش”

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن إعلان بلاده سحب قواتها من سوريا لا يعني نهاية قتال تنظيم “داعش” الإرهابي.

جاء ذلك في كلمة أمام اجتماع لدول التحالف الدولي ضد “داعش”، في واشنطن.

وأضاف بومبيو، أن “الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًّا، وأن القوات الإيرانية يجب أن تخرج من سوريا”، حسب “قناة الحرة” الأمريكية.

ولفت الوزير الأمريكي، إلى أن “داعش” لا يزال يمثل تهديدًا ويجب مواجهته وهزيمته، ونحن ملتزمون بذلك حتى بعد الانسحاب”. وتابع أن “داعش، يجب ألا يكون له مكان لنشر أفكاره”.

وفيما يتعلق بالعراق، أكد وزير الخارجية الأمريكية دعم بلاده لبغداد في جهودها في مكافحة الإرهاب.

واختتم كلمته بالقول: “تحالفنا يجب أن يستمر في دعم حكومة العراق في جهودها ضد الإرهاب”.

وفي الـ 19 من كانون الأول/ ديسمبر 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جندي.

والأحد الماضي، أعلن ترامب، أن قوات بلاده في سوريا بدأت الانسحاب. ولفت إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لـ”داعش“، وأن جزءًا منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.