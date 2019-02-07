تركيا تؤكد “تسارع” العمل مع أمريكا بشأن “اتفاق منبج”

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن العمل على تطبيق اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص بلدة منبج السورية، تسارع في الآونة الأخيرة.

وأضاف أوغلو في كلمة خلال مؤتمر صحفي في واشنطن بعد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أن “مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية لا يزالون في منبج”.

وأشار إلى أنه “لا توجد تفاصيل واضحة تذكر بشأن منطقة آمنة محتملة تأمل تركيا في إقامتها داخل سوريا”.

وجدد تأكيده على أن أنقرة “ستعارض أي منطقة آمنة سيتمتع فيها الإرهابيون بحماية”، على حد تعبيره.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال قبل يومين إنه “لم يرَ بعد، خطة مقبولة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا”.

وأضاف أردوغان أنه “إذا لم يتم إخراج المتشددين من منبج السورية خلال بضعة أسابيع، فستنتهي فترة انتظار تركيا”.