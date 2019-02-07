أعضاء بتحالف مواجهة “داعش”: عازمون على إيجاد حل سياسي “ثابت” بسوريا

أعلن أعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، عزمهم دعم جهود الوصول إلى حل سياسي “ثابت” في سوريا عبر الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان مشترك الأربعاء، لوزراء خارجية الولايات المتحدة، والسعودية، وفرنسا، ومصر، وألمانيا، والأردن، وبريطانيا، عقب اجتماع وزراء خارجية دول التحالف المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشدد البيان على دعم جهود الأمم المتحدة على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والقرارات الدبلوماسية والدولية.

وأضاف: “نعتقد بشدة أن زعزعة استقرار المنطقة أو السعي إلى حل عسكري، سيؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وسيزيد من مخاطر الصراع، وعازمون بشأن مواصلة جهودنا، وإيجاد حل سياسي ثابت وفق قرار مجلس الأمن 2254”.

وأكد البيان أنه “تم تقديم الدعم لمساعي المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون”، داعيًا كافة الأطراف إلى إنهاء الحرب في سوريا.