ترامب يختار مرشحه لرئاسة البنك الدولي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه اختار ديفيد مالباس، المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية ليكون مرشحه لرئاسة البنك الدولي.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن ترامب قوله إن مالباس هو “الشخص المناسب لتولّي هذا المنصب المهم جدًا”.

من جهته، قال مالباس إنه يتشرف بترشيح ترامب إياه، مؤكدًا أن “هدفه الرئيس سيكون إحداث تغييرات للبنك، وضمان حصول النساء على المشاركة التامة في الاقتصادات النامية”.

وفي حال إقرار تعيينه، سيصبح مالباس خلفًا لجيم يونغ كيم، الذي تنحى من منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل 3 سنوات من انتهاء ولايته.

ورجَّحت وكالة “أسوشييتد برس”، ترشيح آخرين لمنصب رئاسة البنك الدولي من قبل دول أعضاء في البنك، حيث إن القرار الأخير بشأن اختيار رئيس جديد سيحدده مجلس إدارة البنك.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن “مالباس معروف بانتقاده الحاد لمجموعة البنك الدولي التي تضم 189 بلدًا”.