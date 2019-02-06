فرنسا تعلن قصف رتل مسلح في تشاد قادم من ليبيا

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الأربعاء، أن طائرات حربية فرنسية شنّت من جديد ضربات في شمال شرق تشاد، استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادمًا من ليبيا، وكان قد استهدفه الفرنسيون والتشاديون الأحد الماضي.

وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية، في بيان، أن “السلطات التشادية والفرنسية قررت شنّ ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 في 5 و6 شباط/فبراير”.

وأشارت إلى أن الضربة التي نفذتها “طائرات ميراج 2000 التي انطلقت من قاعدة نجامينا، بدعم طائرة ريبر من دون طيار، أتاحت في المجمل وضع نحو 20 آلية خارج نطاق القتال”.

وتنشط فرنسا بالقارة السمراء، حيث تحتفظ بقوات عسكرية في عدة بلدان هناك؛ بدعوى ” مكافحة الإرهاب”، وتوترت علاقتها بإيطاليا على خلفية الدور الذي تلعبه في الشأن الليبي، واتهام الأولى لها بإثارة الفوضى هناك.