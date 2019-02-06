الطقوس الأقوى في روسيا.. ساحرات يؤدين تعويذة لدعم بوتين في مواجهة أعدائه (صور)

اجتمعت مجموعة من الساحرات في روسيا من أجل ما وصف بـ”تحضير الطاقة” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مساعدته على هزيمة أعدائه وكارهي روسيا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، التي أوردت الخبر، اجتمعت الساحرات لإتمام تلك الطقوس التي يُذكر أنها الأقوى في روسيا، يوم الثلاثاء لدعم الرئيس الروسي البالغ من العمر 66 عامًا.

وأحاطت عشرات الساحرات بكبيرتهن “أليونا بولين” بينما كانت تلقي التعويذة في العاصمة موسكو، وتُظهر الصور ارتداء الساحرات أردية الكاب باللون الأسود.

وفيما يتعلق بالتعويذة السحرية، قالت “أليونا”: “فلتجتمع عظمة وقوة روسيا لإرشاد بوتين إلى طريقه في جميع أنحاء العالم، تنفسوا، فالأرض الأم تحتضن روسيا من جميع الجهات”.

وأضافت: “أعيدي أيتها القوى أولئك كارهي روسيا إلى الهاوية، ولتنهض روسيا ويبتعد عنها الحزن والفقر، ولتفتح الأيام المقبلة أبواب السعادة لروسيا”.

وتذكر الصحيفة أنه لطالما كان الشعب الروسي مؤمنًا بالسحر منذ عصور الوثنية، ولكن خلال القرن الـ 17، جرت العديد من المحاكمات ضد السحرة في روسيا، إذ كان يتم حرق أي شخص يتورط في اعمال السحر.

وتشير “ذا صن” إلى أنه، في ديسمبر من العام الماضي، قالت ساحرات في الولايات المتحدة إنهن تعرضن للإساءة من قِبل الرئيس دونالد ترامب، عندما وصف تحقيق روبرت مولر في مزاعم التدخل الروسي في الحملة الرئاسية لعام 2016 بـ “مطاردة الساحرات”.