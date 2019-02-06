ترامب يتوعد بتجاوز روسيا في الإنفاق على تطوير الصواريخ‎

المصدر: ا ف ب

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تتفوق بلاده على روسيا في الإنفاق على برامج الصواريخ، في غياب اتفاق دوليّ جديد، بعد أن انسحب من معاهدة رئيسية تنظم المسألة، تعود لحقبة الحرب الباردة.

وأبلغ ترامب نواب البرلمان في مجلس الشيوخ: “خلال إدارتي، لن نعتذر أبدًا عن وضع مصالح أمريكا أولًا”.

وتابع أنّه “من المحتمل أن نتفاوض من أجل اتفاق مختلف بإضافة الصين وآخرين، أو ربما لن نستطيع … وفي هذه الحالة، سنتفوق بالإنفاق والتطوير على كل الآخرين بفارق كبير”.

وجاءت تصريحات ترامب، في خطاب حال الاتحاد، وسط مخاوف من اندلاع سباق تسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد ساعات من تعهد موسكو بتطوير منظومتين جديدتين من الصواريخ خلال السنتين المقبلتين.

وأعلن ترامب الجمعة، بدء واشنطن عملية الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى (آي.إن.إف) الموقعة في العام 1987، في غضون ستة أشهر، متعللًا بانتهاك موسكو المتواصل للمعاهدة بنشر نظام صواريخ جديد، وتجاهل شكاوى واشنطن المتكررة.

وتراقب الولايات المتحدة تنامي قدرات الصين غير الموقعة على معاهدة الصواريخ النووية. ويقول مسؤولون أمريكيون إن 95% من صواريخ الصين البالستية الأرضية كانت ستعد مخالفة لمعاهدة الصواريخ النووية، فيما لو كانت الصين طرفًا فيها.

ونصت هذه المعاهدة على منع استخدام الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و5500 كلم، وقد وضعت حدًا لأزمة في الثمانينيات نشأت من نشر صواريخ إس إس-20 السوفياتية ذات الرؤوس النووية والقادرة على استهداف العواصم الغربية، وقد وقعها الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشيف.

وردًا على الانسحاب الأمريكي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، انسحاب موسكو من المعاهدة، وبدء العمل على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة تنتهك الاتفاقية.

والثلاثاء، أعلن وزير دفاعه، سيرغي شويغو أن بلاده ستقوم بتطوير منظومتين جديدتين من الصواريخ خلال السنتين المقبلتين، بعد تخلي واشنطن وموسكو عن معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة.

وقال إنّه “يتعين علينا خلال 2019-2020 تطوير نموذج يطلق برًا من منظومة كاليبر، التي تطلق من البحر، وتكون مزودة بصاروخ عابر بعيد المدى، أظهر نتائج جيدة في سوريا”.

وأضاف: “خلال الفترة نفسها، علينا كذلك تطوير منظومة صواريخ تطلق من البر طويلة المدى أسرع من الصوت”.