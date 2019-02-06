إسرائيل.. الوزراء يتقدمون قائمة مرشحي حزب “الليكود” للانتخابات‎

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات حزب “الليكود” اليميني الإسرائيلي، تقدم رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس.

واستنادًا الى النتائج التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوزير السابق جدعون ساعر حلّ ثالثًا، رغم المحاولات التي قام بها رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبعاده.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن 58% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 120 ألفًا، شاركوا في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، بهدف اختيار قائمة قيادات الحزب التي ستخوض الانتخابات العامة الإسرائيلية في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أن حزب “الليكود”، سيحصل على 30 مقعدًا من أصل مقاعد الكنيست الـ 120 ليبقى أكبر الأحزاب في إسرائيل.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تم فرز 70% من الأصوات.

ويتضح من النتائج الأولية، أن الوزراء جلعاد اردان وميري ريغيف وياريف ليفين ويؤاف غالانت، والرئيس السابق للبلدية الإسرائيلية في القدس نير بركات ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية آفي ديختر، قد حصلوا على مراكز متقدمة.

وذكرت “يديعوت احرونوت”، أن وزير الاتصالات أيوب قرّا ( درزي) وعضو الكنيست المثير للجدل، أورين حازان، جاءا في مراتب متأخرة، ما قد يعني خروجهما من قائمة المواقع المضمونة في قائمة المرشحين.

ويتوقع أن تعلن النتائج شبه النهائية للانتخابات خلال ساعات اليوم.