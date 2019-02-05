نجل شاه إيران يعلن عن تأسيس كيان سياسي معارض للنظام

أعلن رضا بهلوي الابن الأكبر لشاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، الثلاثاء، تأسيس كيان سياسي معارض لنظام الملالي في طهران أطلق عليه اسم “شبكة إيران ياران” أي (أتباع إيران).

وكتب رضا بهلوي في حسابه الرسمي على “تويتر”: “إن مجموعة من النشطاء السياسيين داخل وخارج إيران، باتجاهاتهم السیاسیة المختلفة، اجتمعوا فيما بینهم وأعدوا مذكرة تفاهم، وبناءً عليها أسسوا (شبكة إيران ياران) للمرحلة الانتقالية بعد نظام الجمهورية الإسلامية”.

وأوضح إنه “على مر السنين كنا ننتظر وحدة المعارضة الإيرانية، وقد تحقق هذا الحلم”.

من جانبها، أعلن حزب أتباع إيران في بيان نشره على صفحته الرسمي على “تويتر”، إن “الحزب يعلن عن دعوته لإجراء تحالف واسع لقوى المعارضة الإيرانية من أجل اتخاذ إجراءات فعالة لتحالف كبير بين جميع المعارضين والقوى السياسية”.

ورضا بهلوي هو ولي عهد الشاه الراحل الذي أسقط نظامه رجل الدين المتشدد روح الله الخميني عام 1979، وهو ابن الشاه من زوجته الثالثة فرح ديبا.

ولد في العاصمة طهران في 31 أكتوبر 1960، كان في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء اندلاع الثورة ضد والده عام 1979 وانتقل إلى العيش مع باقي أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية.