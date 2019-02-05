مقتل صحفيين أفغانيين بعد اقتحام مسلحين محطة إذاعية

قالت السلطات الأفغانية إن صحفييْن أفغانييْن قُتلا، مساء الثلاثاء، عندما اقتحم مسلحون محطة إذاعية، وأطلقوا النار داخلها.

وقال مدير المحطة إن المذيع، والمراسل، وهما في العشرينات من العمر، لقيا حتفهما على الفور.

ولم يُعرف ما إذا كانا على الهواء في ذلك الوقت، وقالت الشرطة، ومدير المحطة، إنهما لا يعرفان الدافع وراء الهجوم الذي وقع في مدينة طالقان عاصمة إقليم طخار شمال أفغانستان.

وهذه ثاني جريمة قتل لصحفيين في أفغانستان هذا العام، فخلال الشهر الماضي خطفت “طالبان” الصحفي جويد نوري الذي كان يعمل بنظام القطعة، وقتلته فيما بعد.

وقال متحدث باسم حاكم طخار، إن المسلحين فرّوا دون أن يتسنى تحديد هويتهم، وإن الشرطة تحقق بهذه الجريمة.

وتقول منظمة صحفيين بلا حدود إن طالبان، ومتمردين إسلاميين آخرين، استهدفوا مرارًا الصحفيين الأفغان، وقتلوا 15 منهم خلال العام 2018، والذي يعد أدمى عام حتى الآن بالنسبة لوسائل الإعلام في أفغانستان.