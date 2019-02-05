إيران تختار بهرام قاسمي سفيرًا لها في باريس

اختارت إيران بهرام قاسمي، المتحدث الرسمي الحالي لوزارة الخارجية سفيرًا لها في فرنسا، بعد الاتفاق بين طهران وباريس على تبادل السفراء، وفقًا لصحيفة “لفيغارو” الفرنسية.

ووفقًا لفيغارو، فقد عيَّنت السلطات الإيرانية قاسمي إيران الجديد لدى فرنسا، مضيفة أن “الجانب الفرنسي لم يحدد بعد اسم سفيره الجديد في إيران”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية فرنسية قولها “إن أحد الدبلوماسيين الفرنسيين الذين يخدمون حاليًا في الشرق الأوسط سيُعيَّن سفيرًا جديدًا في طهران”.

وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي يزور العاصمة باريس، عن تبادل السفراء بين إيران وفرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عراقجي وفقًا لما نقلت عنه وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن”الحكومة الإيرانية، ونظيرتها الفرنسية، اتفقتا على تسمية سفراء جدد بين البلدين”، مضيفًا أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وليس للبلدين (إيران وفرنسا) سفراء منذ أكثر من ستة أشهر، حيث عاد السفير الإيراني من باريس “أبو القاسم دلفي” منذ الصيف العام الماضي.

وتريثت فرنسا بتعيين سفير لها في طهران، بعدما اتهمت السلطات البلجيكية مطلع تموز/يوليو الماضي، شخصين إيرانيين يشتبه بأنهما كانا يدبران لهجوم بالمتفجرات على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وقال عراقجي لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الثلاثاء، عقب اجتماعه مع الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية، موريس غوردو مونتان:”اتفقنا بشكل وثيق جدًا على تبادل السفراء في الوقت المناسب”، متوقعًا أن يتم تبادل السفراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفرنسا إحدى الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران العام 2015، وقد أعلنت الدول الثلاث:(فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) الخميس الماضي، تدشين الآلية المالية لمواصلة التجارة مع إيران بعيدًا عن العقوبات الأمريكية.

وأطلقت تلك الدول على هذه الآلية إنستكس (Instex)، ومقرها العاصمة باريس، ويديرها محافظ مصرفي ألماني، وستترأس المملكة المتحدة مجلس الإشراف.