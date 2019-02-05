وزراء التحالف المناهض لـ”داعش” يلتقون في ميونخ منتصف الشهر الجاري

المصدر: ا ف ب

يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش المتشدد في 15 شباط/فبراير الجاري، في ميونخ على هامش مؤتمر دولي للأمن، وفق مصدر حكومي فرنسي.

وستشارك وزيرة الجيوش الفرنسية “فلورناس بارلي على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ في اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي المناهض لداعش”، بحسب ما أكد مكتب الوزيرة.

وقبل ذلك، من المقرر عقد محادثات في واشنطن غدًا الأربعاء، بين وزراء خارجية التحالف الذي يواجه تقلبات بسبب الإعلان الأمريكي المفاجئ الانسحاب من سوريا.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الاجتماع سيجري برئاسة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، و”سيتناول فيه الوزراء المرحلة المقبلة من الحملة في العراق وسوريا، الهادفة إلى منع عودة ظهور التنظيم عن طريق المساعدة في مجال الاستقرار والأمن”.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، في خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، أن كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق قد استعيدت.

وقال في مقابلة عرضت الأحد الماضي: “لقد سيطرنا الآن على 99% من الأراضي، وسنعلن قريبًا عن السيطرة على 100% من أراضي الخلافة”.