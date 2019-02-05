نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام

المصدر: ا ف ب

فجر النائب الهولندي السابق، يورام فان كلافيرين، المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين، مفاجأة كبيرة عندما أعلن اعتناقه الإسلام، خصوصًا أنه كان الساعد الأيمن للسياسي غيرت فيلدرز الذي يجهر بكراهيته للمسلمين.

وكان كلافيرين رأس حربة في معركة شرسة ضد الإسلام في مجلس النواب الهولندي، لحساب حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز.

والمعروف عن هذا الحزب دعوته إلى منع ارتداء البرقع وبناء المآذن، كما لا يخفي رغبته في “عدم وجود إسلام في هولندا أو أقل الممكن”، حسب ما نقلت صحيفة الغمين داغبلاد.

وقال فان كلافيرين (40 عامًا) في مقابلة معه نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة “أن آر سي” إنه عند إعداده لكتاب ضد الإسلام، بدل قناعاته وحول كتابه إلى “حجج لدحض مآخذ غير المسلمين” على الدين الإسلامي.

وأضاف: “في حال كان كل ما كتبته حتى الآن صحيحًا، وأعتقد ذلك، فأنا في هذه الحالة مسلم بحكم أمر الواقع”.

ويحمل كتابه عنوان “الارتداد: من المسيحية إلى الإسلام وسط الترهيب العلماني”، ومن المتوقع أن يصدر قريبًا.

ونشأ هذا النائب السابق في محيط مسيحي محافظ، وأكد أنه كان يبحث عن قناعاته الدينية “منذ زمن طويل”.

وتابع فان كلافيرين: “الأمر يشبه بالنسبة إلي نوعًا من العودة إلى الدين”، بعد أن كان أعلن مساء أمس الإثنين اعتناقه الدين الإسلامي منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الاعتناق “المفاجأة”

وكتبت صحيفة “اي دي” أن خطوة النائب السابق “فاجأت أصدقاءه وأعداءه على حد سواء”.

وكان فان كلافيرين قد أوقف تعاونه مع حزب الحرية منذ عام 2014 إثر تصريحات نارية لزعيم الحزب غيرت فيلدرز، عندما وعد خلال تجمع انتخابي بأن تكون هناك “أعداد أقل من المغاربة” في هولندا.

وأدان القضاء الهولندي يومها فيلدرز بالتمييز، ولا تزال محاكمته مفتوحة.

بعدها أنشأ فان كلافيرين حزبه الخاص المناهض للإسلام “من أجل هولندا”، لكنه سرعان ما انسحب من الحياة السياسية إثر نتائج مخيبة سجلها خلال الانتخابات التشريعية عام 2017.

وانهمرت التعليقات على هذا الموقف المفاجئ لفان كلافيرين.

وقال يان روس مؤسس حزب “من أجل هولندا” مع فان كلافيرين، في تصريح لصحيفة “اي دي”: “ما لم يكن ما قام به عبارة عن عمل دعائي للترويج لكتابه، فالأمر عبارة عن خيار استثنائي لشخص كان لديه الكثير من الكلام عن الإسلام”.

لكنه أضاف: “أن حرية المعتقد مضمونة في هولندا وبإمكانه التعبد لمن يشاء”.

من جهته، رحب عضو مجلس إدارة المساجد المغربية في هولندا، سعيد بوحرو، بموقف فان كلافيرين، وقال: “الأمر رائع عندما يكتشف شخص كان مناهضًا جدًا للإسلام أن هذا الدين ليس بهذا السوء”، مشيدًا بـ”شجاعة” النائب السابق لكشف اعتناقه الإسلام “أمام العلن”.

ويفيد المكتب المركزي للاستطلاعات أن من أصل سكان هولندا الـ17 مليونًا هناك 5% من المسلمين، إلا أن هذا الرقم مرشح لأن يتضاعف بحلول عام 2050 حسب خبراء.

وإذا كان قرار فان كلافيرين قد أثار بالفعل ضجة كبيرة، فإن النائب السابق ليس أول عضو في حزب الحرية يقرر اعتناق الإسلام، ففي عام 2013 اعتنق أرنو فان دورن عضو المجلس البلدي السابق في حزب الحرية في لاهاي الإسلام.

وكانت السلطات الهولندية قد منعت ابتداءً من العام الماضي ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة والمدارس والمستشفيات.