فرقاء أفريقيا الوسطى يوقعون اتفاق السلام بالأحرف الأولى في الخرطوم

وقع أطراف النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، الثلاثاء، اتفاقية السلام والمصالحة بين حكومة أفريقيا الوسطى، و14 حركة مسلحة، بالأحرف الأولى، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

جاء ذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس أفريقيا الوسطى فاوستان أركانج تودايرا، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وسفراء البعثات الدبلوماسية بالسودان.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في كلمته بحفل توقيع الاتفاقية: “في هذا اليوم تُطفأُ نار الحرب في أفريقيا الوسطى، بأيدي أفريقية”.

وأضاف الدرديري: “تضافرت عدة عوامل وجهات، لتجعلنا نشهد اليوم توقيع اتفاق سلام أفريقيا الوسطى”.

وأشاد بضم الاتحاد الأفريقي، جهوده لمسعى الخرطوم، وتبنيه لجهودها للسلام، ضمن مبادرة الاتحاد للمصالحة والسلم في أفريقيا الوسطى.

وأشار الوزير السوداني، إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها 14 فصيلًا مسلحًا في أفريقيا الوسطى، ويتم توقيع اتفاق سلام.