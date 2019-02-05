أردوغان: ليس هناك خطة “مرضية” بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه “لم يرَ” بعد، خطة مقبولة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء هذه المنطقة.

وقال أردوغان في اجتماع مع الكتلة النيابية في حزبه العدالة والتنمية: “ما من خطة مُرضية عُرضت علينا بشكل ملموس بعد.. نحن بالقطع ملتزمون باتفاقاتنا، ووعدنا وعدًا. لكن، لصبرنا حدود”.

وتريد تركيا إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة كيانًا إرهابيًا.

وقال أردوغان إنه “إذا لم يتم إخراج المتشددين من منبج السورية خلال بضعة أسابيع، فستنتهي فترة انتظار تركيا”.