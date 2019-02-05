إيران تعتقل مسؤولًا بتهمة “إهانة خامنئي والتحريض على النظام”

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية في مدينة “كرج”، غربي العاصمة طهران، عضو الحكومة المحلية للمدينة والرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني في “كرج”، خليل أردكاني، بتهمة “إهانة المرشد علي خامنئي، والتحريض على النظام”.

وذكرت وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن “السلطات الأمنية في مدينة كرج استدعت في وقت متأخر من مساء الاثنين، السياسي خليل أردكاني، ثم اعتقلته ونقلته إلى السجن”.

وكان الناشط السياسي خليل أردكاني أقام الشهر الماضي ندوة سياسية في محافظة “البرز” شمال إيران، المحاذية للعاصمة طهران، انتقد فيها الأوضاع الحالية في البلاد.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق آملي لاریجاني، قال أمس الاثنين إن “الانتقاد في الجمهورية الإسلامية ليس جريمة”، زاعمًا عدم وجود سجناء سياسيين في إيران.

وفي إشارة إلى العفو الشامل عن السجناء، بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة في إيران، قال لاريجاني إن نحو 50 ألف شخص سيطلق سراحهم من السجون، بموجب هذا العفو، لكن “البعض یصور هذا العمل العظيم، بأنه تصرف سیاسي”.

وأضاف: “لسوء الحظ، بعض المسؤولين في مناصب تنفیذية حكومية طلبوا أن يشمل هذا العفو المنتقدین أیضًا”.

وتابع: “يبدو أنهم یریدون الإيحاء بأن هناك من يقبعون في السجون لمجرد الانتقاد، أي كذبة كبيرة هذه؟! لم تتم متابعة أحد قضائيًا أبدًا بسبب انتقاداته”، واصفًا هذه الدعوات بأنها “مضللة”.