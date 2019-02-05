ملثمون يهاجمون معارضًا إيرانيًّا في برلين

قال معارض إيراني في برلين للشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة رجال نادوا عليه بالاسم ووجهوا إليه تهديدات باللغة بالفارسية قبل أن يضربوه ويركلوه.

وإذا حدث وربطت السلطات بين الهجوم وعملاء للحكومة الإيرانية، فإن ذلك قد يفاقم تأزم علاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات الشهر الماضي على وحدة مخابرات إيرانية.

واتهمت هولندا إيران بتنفيذ جريمتي قتل على أراضيها، كما اتهمت فرنسا والدنمارك إيران بتدبير اغتيالات لمعارضين في أوروبا. وتنفي إيران هذه الاتهامات.

وتولت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الاتحادية الألمانية التحقيق في الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء في حي شتجليتس وأسفر عن إصابة المعارض الإيراني البالغ من العمر 47 عامًا بجروح طفيفة.

ووقع الهجوم في العاصمة الألمانية قبل يوم من بدء فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض إجراءات عقابية على إيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أُبرِم عام 2015 وجرى بموجبه تخفيف العقوبات الدولية على طهران، مقابل قبولها بقيود على برنامجها النووي.