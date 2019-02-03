البنتاغون يعتزم نشر 3750 جنديًا على الحدود مع المكسيك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأحد إنها بصدد إرسال 3750 جنديًا أمريكيًا إلى الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمدة ثلاثة أشهر لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.

وتابعت الوزارة أن نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة بدعم الأفراد العاملين في الجمارك، وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350 .

وكانت الوزارة وافقت في أكتوبر/ تشرين الأول على نشر هذه القوة على الحدود مع المكسيك، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وحظي الإجراء بدعم مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنهم أعضاء جمهوريون في الكونغرس.

وجاء في البيان أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان أقرَّ نشر القوة في 11 يناير/ كانون الثاني.