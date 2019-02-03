الكرملين يعلن عن قمة روسية تركية إيرانية في سوتشي

أعلن الكرملين الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي زعيمي تركيا وإيران في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يوم 14 فبراير/ شباط الحالي، وسط توقعات بأن يهمين الملف السوري على اللقاء.

وكان بوتين قال الشهر الماضي إنه سيعقد مثل هذا الاجتماع لبحث الوضع في سوريا حيث تحاول موسكو وأنقرة إقامة منطقة لخفض التصعيد.

وقالت البلدان الثلاثة إنها ترغب في تسوية سياسية لإنهاء الصراع السوري، وإدامة التنسيق بينها خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من هناك.

وتدعم روسيا وإيران الرئيس السوري بشار الأسد بينما ترغب تركيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي ومنها الولايات المتحدة في تنحيه.