الآلاف يتظاهرون في إسطنبول دعمًا لسجناء مضربين عن الطعام

المصدر: ا ف ب

تظاهر الآلاف، اليوم الأحد، في إسطنبول تلبية لدعوة حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، لدعم المضربين عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقال زعيم حزب “العمال” الكردستاني عبدالله أوجلان.

وتجمّع المتظاهرون في ساحة “بكركوي”، في الشطر الأوروبي من المدينة، وسط تدابير أمنية مشددة للشرطة.

وصرّح الناشط في حزب الشعوب الديمقراطي، فاتح أولاش: “أشيد بأصدقائي المقاومين في السجن، يشرفوننا، ليسوا لوحدهم”.

وأضاف: “إذا لزم الأمر، سنضحي بأنفسنا من أجل هذه القضية، لا نخشى شيئًا”.

وأضرب حوالي 250 سجينًا في أنحاء تركيا عن الطعام، دعمًا للنائبة عن حزب “الشعوب الديمقراطي” ليلى غوفن، التي بدأت إضرابًا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين، مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.

ويمضي عبدالله أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب إسطنبول منذ توقيفه في العام 1999.

وأعرب النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، غارو بايلان، الذي شارك في التظاهرة، عن أمله بأن تستجيب السلطات لمطالب ليلى غوفن “قبل حصول وفاة”.

وكان مئات السجناء قد أنهوا إضرابًا عن الطعام استمر 68 يومًا العام 2012، بعدما طلب أوجلان ذلك منهم.

ولا يزال حزب الشعوب الديمقراطي تحت رقابة السلطات التركية التي تتهمه بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني.

ويقبع عدد من نواب الحزبين في السجن، بينهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.