البابا يتوجه إلى الإمارات

المصدر: ا ف ب‎

توجه البابا فرانسيس، الأحد، إلى دولة الإمارات، حيث من المقرر أن يشارك الإثنين في مؤتمر دولي حول الأديان، ويقيم الثلاثاء قداسًا “لم يسبق له مثيل في المنطقة”، خصوصًا أنه أول حبر أعظم يزور بلدًا في شبه الجزيرة العربية.

ولدى وصوله إلى مطار أبوظبي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، سيلتقي البابا ولي العهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما سيشارك في المؤتمر إمام الأزهر، أحمد الطيب، الذي التقاه البابا أثناء زيارته مصر في العام 2017، إضافة إلى حوالي 700 شخص بمن فيهم بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية وحاخامات من دول غربية.

وتمتد زيارة البابا الأرجنتيني إلى الإمارات، من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، تتبعها أواخر آذار/ مارس رحلة قصيرة إلى المغرب.

وسيقيم البابا قداسًا الثلاثاء، في أحد الملاعب الرياضية في أبوظبي للكاثوليك، وغالبيتهم العظمى من العمال الآسيويين من الفليبين والهند.

وتم توزيع نحو 135 ألف بطاقة للمشاركة في القداس، لكن من المتوقع أن يتجاوز هذا العدد قدرة الملعب على الاستيعاب مع توقعات بوصول مصلين من الدول المجاورة.

ويعيش حوالي مليون كاثوليكي في دولة الإمارات (10% من السكان) ولدى الطائفة الكاثوليكية 8 كنائس في هذا البلد.